La Promessa anticipazioni 24 Gennaio, La partenza di Manuel: Un confronto infuocato con Jimena segna la svolta

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 24 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 23 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 23 gennaio

Data l'assenza della marchesa, Petra perderà il suo ruolo di domestica personale, ricevendo mansioni da Donna Pia, che lei interpreterà come una vendetta.

Anticipazioni del 24 gennaio: Il confronto tra Manuel e Jimena

Manuel ha un acceso confronto con Jimena, la quale desidera essere accompagnata a fare la spesa. Tuttavia, Manuel ha altri piani, deve recarsi a Puebla de Tera per svolgere alcune commissioni legate alla tenuta.

Nel prossimo episodio: Manuel prende la sua decisione

Nonostante Jimena tenti di ricattarlo, minacciando di rivelare che è stato lui a scrivere la lettera d'amore a Jana, l'uomo non si lascia intimidire e decide di partire per Puebla de Tera, lasciandola sola.