La Promessa, anticipazioni 24 dicembre: Catalina salva la vita di Pelayo mentre Cavendish sta per ucciderlo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 24 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la tensione tra Manuel e Cruz è alle stelle. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Salvador, deluso per la mancata promozione a primo valletto, decide di lasciare la tenuta. Maria, disperata, tenta in ogni modo di fargli cambiare idea, sottolineando quanto sia importante per lei e per l'equilibrio della tenuta. Nel frattempo, Jimena, seguendo il consiglio dei genitori, propone a Manuel di trasferirsi a Madrid. Manuel, respinge fermamente l'idea.

Curro, profondamente deluso dal comportamento di Martina, la accusa apertamente di immaturità per aver finto un malore nel tentativo di impedire alla madre di uscire con Ayala. Martina, messa alle strette, cerca di giustificare le sue azioni, ma il suo comportamento rischia di allontanarla ulteriormente sia da Curro che dalla sua stessa madre.

Anticipazioni de La Promessa: Abel è pronto a svelare il segreto di Jimena

La complicità tra Don Lorenzo e Mr. Cavendish si rafforza con nuovi accordi che consolidano i loro loschi affari. Cavendish, determinato a liberarsi di Pelayo, decide di agire in modo definitivo. Tuttavia, i suoi piani saltano quando, mentre sta per sparare al conte, Catalina arriva inaspettatamente e salva al vita la suo fidanzato.

Manuel ha una violenta discussione con Cruz riguardo alla situazione con Jimena. La marchesa cerca in tutti i modi di convincerlo a salvare il matrimonio, ma Manuel non è disposto a cedere, ribadendo il suo rifiuto di continuare una relazione basata su bugie. Il medico della tenuta, Abel, convoca i marchesi, deciso a svelare un segreto importante riguardante Jimena. La tensione cresce, e tutti si chiedono quale sia la verità che il dottore sta per rivelare.

Pia e Virtudes hanno un confronto diretto riguardo alla salute di quest'ultima. Pia, preoccupata per le condizioni di Virtudes, insiste affinché la giovane si prenda cura di sé e affronti la verità sulla sua situazione medica. Durante una conversazione, Mercedes confessa a Vera di trovarla incredibilmente simile alla figlia dei duchi de Carril, sollevando dubbi e curiosità sulla vera identità della domestica.