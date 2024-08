La Promessa anticipazioni 24 agosto: Jana e Manuel prendono una decisione definitiva sul loro futuro

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 15:50 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 24 agosto alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Teresa suggerisce a Feliciano di mettersi il passato alle spalle. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa. Jana nota il comportamento di Curro e Alonso

Mauro e Pelay, nonostante il sabotaggio di Cruz e Petra, riescono a portare l'ossigeno alla tenuta. Catalina risponde bene alla terapia suggerita da Abel, rendendo tutti felici tranne la marchesa. Alonso affronta Cruz accusandola di essersi disinteressata della salute di sua figlia.

Jana nota un comportamento strano di Curro nei confronti di suo zio Alonso e questo la porta ad avere dei sospetti su quanto stia accadendo tra i due. Tuttavia, questo non è il suo unico motivo di preoccupazione. Con il ritorno di Jimena al palazzo dei suoi genitori, teme che continuare a frequentare Manuel sia troppo rischioso. Così, i due decidono di prendere le distanze per un po'.

Il piano di Cruz contro Catalina non ha funzionato

Grazie all'intervento di Feliciano, Salvador comincia a rendersi conto che la tregua amorosa tra María Fernández, Lope e lui non sta andando da nessuna parte. Nel frattempo, Teresa mette il figlio di Petra di fronte alla realtà: non può permettersi di affondare a causa del suo passato, soprattutto se non ne è nemmeno responsabile di ciò che è accaduto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Candela e Simona trovano la tavola imbandita di dolci in cucina: Lope è tornato alla Promessa.