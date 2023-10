La Promessa anticipazioni 23 ottobre: Il rancore segreto di Gregorio e la vendetta di Cruz

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazion lunedì 23 ottobre 2023 su Canale 5 alle 16:40 circa . La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 27 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del venerdì 27 ottobre.

La tensione tra Alonso e Jose è sempre più esplicita e i due non esitano a punzecchiarsi apertamente l'uno con l'altro. Curro supera l'esame e Cruz esorta Lorenzo a contattare il collegio in Inghilterra.

Anticipazioni del 23 ottobre: L'accusa di Gregorio a Romulo, colpevole per la morte di Mateo

Gregorio confessa a Romulo di nutrire un profondo disprezzo nei suoi confronti, attribuendogli la responsabilità della tragica morte di suo fratello Mateo. I rapporti tra i due sembrano compromessi a meno che Romulo non dimostri la sua innocenza.

Nel prossimo episodio: La vendetta di Cruz e l'intrigo di Alonso

Sotto la costrizione di Alonso, Cruz ringrazia i cuochi per il loro intervento cruciale nella situazione critica con padre Camilo, il falso prete. Tuttavia, dietro questa maschera di gratitudine, si nasconde la decisione della donna di vendicarsi nei confronti del marito per l'umiliazione subita.

Nella puntata di domani: I sospetti crescenti su Jimena e i ricordi di Manuel

Catalina e Martina iniziano a nutrire sospetti crescenti riguardo a Jimena e alla sua presunta manipolazione dei ricordi di Manuel, colpito da amnesia dopo un incidente.