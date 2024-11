La Promessa anticipazioni 23 novembre: Lorenzo minaccia Don Romuio, Cruz è in pericolo

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 23 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra e Ayala progettano la vendetta contro Cruz. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Candela spinge Simona a riallacciare i rapporti con i suoi figli, mentre Jana cerca di indagare ancora di più su Abel, cercando di ottenere maggiori dettagli sul suo coinvolgimento nell'incendio alla raffineria. Martina confida a Catalina di essere molto triste per la sua rottura con Curro, di cui è ancora innamorata.

Martina spiega alla cugina che ha dovuto rompere il fidanzamento per evitare che il ragazzo soffrisse. Manuel confessa a Jana di essere disposto ad annullare il suo matrimonio con Jimena e a rinunciare al suo titolo soltanto per amor suo. Don Lorenzo fa da mediatore tra i marchesi e servitori, negoziando solo parzialmente alcune richieste della servitù. I domestici rimangono piuttosto perplessi.

Petra e il conte Ayala preparano la loro vendetta

Anticipazioni de La Promessa:Lo sciopero dei domestici è al punto di rottura

Petra, decisa a vendicarsi di Cruz, condivide con Ignacio Ayala i punti deboli della marchesa, rivelandogli segreti che potrebbero mettere in difficoltà la nobildonna. La complicità tra i due cresce mentre pianificano una strategia per colpire Cruz e vendicare la morte del figlio Feliciano di cui la marchesa è responsabile.

Il malcontento tra i domestici raggiunge il suo apice. I marchesi, ormai pressati dagli eventi, decidono di avanzare una controproposta per placare la servitù. Tuttavia, la situazione rimane tesa: nonostante le intimidazioni di Don Lorenzo verso Don Romulo, che rischia persino di perdere il lavoro, la decisione finale spetta ai domestici. Saranno loro a stabilire se accettare le condizioni dei nobili o continuare con lo sciopero, mantenendo il controllo della situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I ragazzi della servitù si godono un momento di svago