La Promessa, anticipazioni 23 maggio: Petra stringe un’alleanza con Santos per distruggere Teresa

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Nella sua vendetta cieca per la morte di Feliciano, Petra coinvolge il figlio di Ricardo.

La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 23 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Pelayo affrontano una giornata difficile alla tenuta: i giornalisti li colgono impreparati e Cruz non perde occasione per umiliarli. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana è preda di un'angoscia crescente: teme che padre Samuel, scoprendo la vera identità di Manuel, possa decidere di annullare le nozze. Nel frattempo, Marcelo, inconsapevole delle conseguenze, offre a Julia una torta alle noci, ignorando la grave allergia della giovane. Solo il tempestivo intervento delle cuoche e di Maria evita il peggio.

La tensione esplode quando Petra, con la sua furia incontenibile, accusa pubblicamente il marito di Teresa di negligenza, mettendo in dubbio la sua posizione nella servitù. Catalina e Pelayo devono correre ai ripari dopo l'ennesima azione avventata di Don Lorenzo, il cui comportamento ambiguo sull'affare delle marmellate ha compromesso i rapporti con molte donne del paese, lasciandole in difficoltà economiche per l'interruzione della produzione.

Cruz

Anticipazioni de La Promessa: la confessione non placa il senso di colpa di Curro

Cruz vorrebbe trovare l'assassino di Don Gregorio e assicurarlo alla giustizia, ma Don Lorenzo invita la marchesa alla prudenza e a non esporsi in prima persona visti i precedenti dell'ex maggiordomo a palazzo. Catalina e Pelayo, dopo aver convocato la stampa per un'intervista e successivamente annullato l'incontro, si trovano comunque a dover affrontare un gruppo di giornalisti che si presenta alla tenuta. L'impreparazione dei futuri sposi crea imbarazzo generale, mettendo in difficoltà l'intero ambiente de La Promessa.

Come prevedibile, Cruz non perde occasione per esprimere la sua insofferenza nei confronti della figliastra e del suo fidanzato. Sperando che si sposino al più presto e lascino definitivamente la tenuta, la marchesa li ammonisce duramente, invitandoli a non essere motivo di vergogna per lei e per la famiglia.

Nel frattempo, Curro ha rivelato a Matilde, la fidanzata di Paco, la verità sulla morte del giovane soldato: Paco è rimasto ucciso durante una sosta imprevista presso un ruscello, una decisione presa proprio da Curro. In quel luogo si nascondeva un soldato tedesco che ha aperto il fuoco, uccidendo Paco. Nonostante la confessione, i sensi di colpa di Curro non si placano.

Curro interpretato da Xavi Lock

Petra, invece, prosegue nelle sue macchinazioni contro Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano, e coinvolge anche il marito Marcelo nella sua vendetta. A fianco di Petra, in questa assurda crociata in nome del figlio defunto, si schiera Santos, dando vita a un'alleanza inquietante. L'unico a guardare con crescente preoccupazione questa situazione è Ricardo, padre di Santos, che teme che Petra possa trascinare suo figlio su una strada pericolosa.