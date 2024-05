La Promessa, anticipazioni 23 maggio: Martina bacia il futuro duca, la reazione di Curro

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 23 maggio alle 16:25. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Nuovi scontri tra Jana e Abel.

La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito che vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 22 maggio, Maria è ancora in difficoltà a causa della situazione con Salvador e Lope, ma uno dei suoi compagni le dà la chiave che potrebbe mettere fine a tutta questa storia. Simona e Candela sono ancora molto preoccupate per il loro insegnante, il che porta Catalina a recarsi nuovamente a casa di don Carlos, tornando finalmente alla Promessa con quest'ultimo al seguito. Romulo vede uno sconosciuto aggirarsi per il palazzo che dice di chiamarsi Feliciano e di voler vedere Petra Arcos.

L'arrivo del futuro duca manda in crisi Curro

Anticipazioni de La Promessa del 23 maggio: arriva il fratello di Petra

L'uomo misterioso fermato da Romulo è Feliciano, il fratello di Petra, L'uomo vorrebbe fermarsi alla tenuta per qualche giorno e magari trovare un lavoro. Petra allora si rivolge a Romulo per chiedergli se possono ospitarlo.

Nel frattempo ci sono nuovi attriti tra Abel e Jana. Il dottore, amico di Manuel, sminuisce le cure della cameriera davanti a Manuel e a Jimena mentre quest'ultima ne ribadisce l'utilità. Più tardi Jana affronta Abel per il suo comportamento davanti a Manuel e a Jimena.

Abel discute ancora con Jana

Cruz dice a Margarita che alla fine Martina obbedirà al loro volere e sposerà Antonio, il futuro duca de Carvajal y Cifuentes. Curro è arrabbiato con Martina per il bacio con il duca e le dice che non si fida più di lei.