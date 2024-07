La promessa anticipazioni 23 luglio, Feliciano minaccia Petra e difende Teresa, Abel e Jana parlano con Ramona

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 23 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pelayo sorprende Cruz. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 23 luglio: Mauro continua a studiare per diventare maggiordomo

Abel e Jana vanno a trovare Ramona, tornata a Lujan dopo essere scomparsa per giorni. Il dottore insiste che lo stato mentale dell'ex cameriera, che soffre di amnesia, continua a preoccuparlo. Feliciano e Teresa continuano a flirtare, nonostante che Petra abbia minacciato la cameriera. Feliciano allora avvisa sua sorella di non molestare Teresa e la minaccia.

Pelayo e Cruz sono in combutta contro Catalina, lui la deve sposare e allontanarla per sempre dalla Promessa. Ora il conte sorprende quest'ultima con una somma di denaro cospicua a suo dire frutto dell'ordine delle marmellate da parte di un noto hotel di Madrid. Mauro, che sta studiando per diventare maggiordomo, è sotto pressione per gli insegnamenti di Romulo.

Jana ha accompagnato Abel da Ramona

Alonso si congratula con la figlia e Pelayo per il risultato eccellente del loro commercio di confetture. Manuel, dopo la perdita di suo figlio, vuole riprendere a volare, ma un divieto della Guardia Civile glielo impedisce. Alonso spiega a Cruz e Jimena che suo figlio ha diritto a svagarsi per alleviare il suo dolore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz ribadisce a Pelayo di rispettare l'accordo di sedurre Catalina.