La Promessa anticipazioni 23 Gennaio: Jimena si vendica di Manuel, Martina si avvicina a Curro

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 23 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 22 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 22 gennaio

Petra viene accusata di aver avvelenato Pia, ma senza alcuna prova. Martina, vedendo Catalina in difficoltà, si occuperà di gestire l'organizzazione del palazzo.

Candela e Simona, invece, chiederanno il permesso a Don Gregorio, per poter dedicare un po' di tempo allo studio, volendo imparare a leggere e scrivere meglio.

Lope farà un tentativo per essere il loro insegnante, ma per non sottrarre tempo alla cucina e dedicarle le giuste attenzioni, si rivolgerà a Mauro, il quale, successivamente, coinvolgerà anche Romulo in questo incarico.

Anticipazioni del 23 gennaio: Il colpo di mano di Jimena

Nonostante i ricatti di Jimena, Manuel decide di andare a Puebla de Tera per svolgere delle commissioni per conto della tenuta. Jimena, per vendicarsi del marito, approfittando della sua lontananza prova a prendere nelle sue mani la direzione de La Promessa.

Nel prossimo episodio: Martina corre da Curro

Martina, che fino a quel momento aveva diretto la proprietà viene messa da parte da Jimena. La ragazza sfoga la sua frustrazione con Curro che è pronto a consolarla. I due sono sempre più vicini.