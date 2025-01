La Promessa, anticipazioni 23 gennaio, Curro racconta a Manuel tutta la verità, Cruz sospetta di Blanca

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 23 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso tenta di convincere Curro a non partire. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Influenzato dalle parole di Blanca, Manuel propone a Jana di sposarlo. La ragazza accetta ed emozionata. La salute di Diego migliora e questo grazie a un medicinale suggerito dall'amico del dottor Guillén e all'intervento di Jana. Maria si confronta con Teresa circa il comportamento opprimente di Santos nei confronti di Vera e sprona la collega a mantenere alta la guardia. Manuel rivela a Blanca della sua decisione di sposare Jana e trova nella ragazza un valido supporto.

Jana è molto in ansia per la scelta di Curro di arruolarsi e chiede a Maria di intercedere per lei presso Salvador, affinché il ragazzo possa far cambiare idea a suo fratello. Simona è preoccupata per l'atteggiamento di Virtudes nei suoi confronti ma per fortuna ha Candela dalla sua parte. Santos continua a tormentare Vera che lo respinge con forza.

Alonso cerca di persuadere Curro a non partire

Anticipazioni de La Promessa: Cruz sospetta che Blanca abbia una tresca

Curro confida a Manuel il vero motivo che lo ha spinto a decidere di arruolarsi. Il ragazzo, ferito da una delusione d'amore, rivela che il suo desiderio di allontanarsi nasce dalla necessità di dimenticare Martina, la ragazza che gli ha spezzato il cuore. Manuel, colpito dalle parole del cugino, cerca di farlo riflettere, ma Curro sembra determinato ad andare avanti con la sua scelta.

Preoccupato per la decisione del nipote - che considera come un figlio - Don Alonso cerca di dissuadere Curro dall'arruolarsi, ma i suoi sforzi si rivelano vani. Curro, risoluto, respinge ogni tentativo di fermarlo. Nel frattempo, Don Lorenzo, pur consapevole della situazione, sceglie di rimanere nell'ombra, mostrando una totale indifferenza verso il destino del ragazzo. Cruz, continua a osservare con attenzione Manuel e Blanca. Convinta che tra suo figlio e la ragazza ci sia del tenero, la marchesa inizia a meditare un modo per scoprire la verità e intervenire, qualora i suoi sospetti si rivelassero fondati.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Virtudes e la madre Simona si confrontano sulla loro situazione familiare.