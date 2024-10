La Promessa, anticipazioni 22 ottobre: Alonso continua le indagini, il conte Ayala arriva alla tenuta

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 22 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è felice di rivedere un vecchio amico. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Don Romulo riceve i complimenti del nuovo arrivato

Il conte Ayala fa il suo ingresso alla tenuta come un vecchio amico di lunga data di Cruz e del defunto padre della marchesa. La sua visita, sebbene breve, porta una ventata di nostalgia per Cruz, che lo accoglie calorosamente. Durante la sua permanenza, il conte ha modo di conoscere e interagire con tutti i membri della famiglia Lujàn.

Ayala esprime particolare ammirazione per l'efficienza e la professionalità di Don Romulo, il quale si guadagna il suo rispetto. Mentre Cruz si dimostra felice di rivedere l'illustre amico, Don Alonso è tutt'altro che entusiasta della sua presenza. Il marchese si trova già sotto forte pressione a causa dei recenti eventi e non vede di buon occhio l'idea di avere ulteriori distrazioni o ospiti in casa.

Cruz accoglie il Conte Alaya

La priorità assoluta di Alonso rimane scoprire cosa sia successo a Curro durante la battuta di caccia e chi abbia sparato al ragazzo e al povero Feliciano, deceduto per le ferite riportate. Il sospetto che ci sia un assassino ancora a piede libero nella tenuta lo tormenta. Per questo motivo, Alonso ribadisce alla moglie l'importanza di stare in allerta e di non abbassare la guardia.