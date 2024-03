La Promessa anticipazioni 22 marzo: Jana mette in guardia Manuel, Jimena continua a fingere malori

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 22 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata precedente.

La promessa: riassunto del 21 marzo

Simona vorrebbe rivelare a Candela che le lettere ricevute dai figli in realtà non sono state scritte da loro, ma quando prova a farlo, Candela le confessa di essersi presa una cotta per Don Carlos.

Anticipazioni del 22 marzo:

Jimena persiste nel simulare indisposizioni per far sì che Manuel resti al suo fianco. Jana, sempre più stressata da questa situazione cerca di aprire gli occhi al suo padrone.

Nel prossimo episodio

Elisa e Lorenzo portano avanti il loro piano per abbindolare Catalina. Simona dice a Catalina di non fidarsi del capitano, anche se questi le ha ricomprato la spilla di sua madre.