La Promessa anticipazioni 22 febbraio: Martina chiede perdono a Beatriz, nuovo inizio per Simona e Candela

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 22 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 21 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 21 febbraio

Catalina ha dei dubbi sul comportamento di Lorenzo e ne parla con Manuel. Manuel, a sua volte, dice a Catalina che lascerà la Spagna per andare a Milano, così si allontanerà da Jimena.

Anticipazioni del 22 febbraio: Martina si scusa con Beatriz

Martina si è scusata con Beatriz per le cose successe in passato, ma le sue parole non hanno ottenuto il perdono sperato.

Nel nuovo episodio: La reazione di Beatriz

Beatriz, tuttavia, non sembra essere incline ad accettare le scuse di Martina. Anzi, la minaccia di complicare seriamente la vita come ha promesso da quando è arrivata alla tenuta.

Nella prossima puntata: Nuovi inizi per Simona e Candela

Nel frattempo, Simona e Candela affrontano un nuovo capitolo nelle loro vite: le lezioni con il professore Orengo, il tutor che dovrà insegnare loro a leggere e scrivere meglio.