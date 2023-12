La Promessa anticipazioni 22 dicembre: Mauro spinge Lope a dichiararsi a Maria

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 22 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 21 dicembre.

La promessa: riassunto della puntata del 21 dicembre

Manuel vuole indagare sul perché Jana è in condizioni pietose dopo essere stata dai duchi e coinvolge Catalina, la quale va subito da Maria per interpellarla. A colazione, Petra cerca di mettere in imbarazzo Pia, parlando della sua prima notte di nozze, ma Gregorio la richiama all'ordine.

Martina dice a Maria di voler andare di nascosto a un mercato delle pulci in una zona malfamata di Madrid e la cameriera le mostra l'anello che ha trovato dentro il carillon.

Anticipazioni del 22 dicembre: Mauro chiede a Lope di dichiararsi a Maria

Maurospiega a Lope la necessità di confessare la verità a Maria. Gli consiglia di rivelarle che l'anello non proviene da Salvador, bensì è stato lui stesso a collocarlo nel carillon per dichiararle il suo amore appassionato.

Nel prossimo episodio: Dispute tra Alonso e Catalina sulla Vendita del Palazzo

Intanto, Alonso e Catalina affrontano una vivace discussione riguardo alla vendita del sontuoso palazzo di Cadice. La cessione risulta essenziale per ottenere la liquidità necessaria al rinnovamento delle attività.

Nella nuova puntata: Elisa al centro delle discussioni

Lorenzo, insieme a Cruz, cerca di aprire gli occhi ad Alonso riguardo a Elisa. Nel frattempo, Alonso tenta di persuadere Elisa a scambiare l'eredità in denaro con uno dei palazzi del barone.