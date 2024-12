La Promessa, anticipazioni 22 dicembre: Catalina scopre il traffico d’armi di Lorenzo e Pelayo

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 22 dicembre su Rete 4 alle 19.40: I genitori di Jimena cercano di imporre il trasferimento a Madrid. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Salvador, abbattuto dai rimproveri di Don Romulo per gli errori commessi come primo valletto, si chiude in se stesso e Maria, cerca di risollevargli il morale, spronandolo a non arrendersi e a dimostrare il suo valore. Intanto, il piano di Martina per sabotare la relazione tra Margarita e il conte Ayala viene smascherato.

La scoperta incrina il rapporto con Curro, che si sente tradito e si distacca sempre più. Confuso, il giovane chiede aiuto a Jana per riconciliarsi con Martina. Nel frattempo, Pelayo è sempre più in ansia per i ritardi nella consegna delle armi promesse a Cavendish. La tensione cresce, mettendo il giovane in una posizione precaria.

Lorenzo consegna le armi a Cavendish

Anticipazioni de La Promessa: Petra ossessionata dal legame tra Ayala e Margarita

I genitori di Jimena, esasperati dalle tensioni alla tenuta e desiderosi di proteggere la reputazione della famiglia, cercano di convincere Manuel a trasferirsi con la figlia a Madrid. Durante un confronto acceso, Jimena implora il marchese di concederle una seconda possibilità per salvare il loro matrimonio. Manuel, però, si mostra irremovibile, ribadendo che il loro rapporto è ormai irrimediabilmente compromesso.

Petra, sempre più consumata dalla gelosia, continua a osservare con attenzione il rapporto tra Ayala e Margarita, convinta che tra i due ci sia qualcosa di più di quello che le è stato raccontato da Ignacio de Ayala. Nonostante i tentativi del conte di tranquillizzarla, Petra inizia a tramare per scoprire la verità.

La cameriera è pronta a smaschera il suo ex amante se dovesse accorgersi di essere stata ingannata. Don Lorenzo, con apparente calma, porta a termine la pericolosa consegna delle armi a Cavendish, ma l'operazione non passa inosservata. Catalina, che ha ascoltato casualmente la loro conversazione, rimane sconvolta dalla scoperta del coinvolgimento del Capitano e del suo fidanzato in attività così rischiose.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le domestiche sono preoccupate per Virtudes, che non si trova.