La Promessa, anticipazioni 21 settembre: Curro affronta Lorenzo ma le cose si mettono male

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda giovedì 21 settembre su Canale 5 alle 16:25 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 20 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 20 settembre

Jana vuole riparare l'aereo di Manuel è però consapevole di aver bisogno di soldi e di aiuto per riparare il velivolo. La cameriera si rivolge a Catalina, che potrebbe però decidere di non aiutarla. Lope scopre che Salvador è stato catturato ma decide di non dire nulla a Maria, prima di avere più notizie a riguardo.

La Promessa, anticipazioni 21 settembre: Curro cerca risposte da Lorenzo

Sotto l'incoraggiamento di Jana, Curro decide di rivolgersi a Lorenzo per chiedergli il motivo per cui lo tratta costantemente con tanta superiorità.

Nell'episodio di giovedì: la delusione di Curro

Curro trova il coraggio necessario per confrontarsi con Lorenzo, ma purtroppo, tutto ciò che riceve dal padre è un'altra dimostrazione di violenza.

Nella nuova puntata della soap: Pia si confronta con Gregorio

Pia riesce a persuadere Gregorio a adottare un approccio più gentile verso il personale e a ridurre la pressione che esercita su di loro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Lope commenta la servitù quanto successo con Padre Camillo.