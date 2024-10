La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Alonso sulle tracce dell’assassino di Feliciano, arriva il conte Ayala

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 21 ottobre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Candela rivela a Simona la verità su suo figlio Antonio. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Manuel finalista alla coppa Herzog Staackman

Candela, dopo essersi a lungo trattenuta, decide finalmente di confessare a Simona la verità su suo figlio Antonio. Questo momento di grande emotività segna un punto di svolta per Simona, che finalmente scopre qualcosa di cruciale sul suo passato. Virtudes cerca di confortare sua madre, raccontandole ulteriori dettagli su Antonio.

Intanto, Salvador e Maria affrontano una difficile discussione con Pia e Don Romulo, in merito al veto imposto dai marchesi che impedisce loro di convolare a nozze. La frustrazione e il desiderio di costruire una vita insieme spingono la coppia a cercare una soluzione, ma le rigide regole imposte dai marchesi sembrano insormontabili.

Manuel è finalista alla Herzog Staackman

Nel frattempo, Don Alonso e Don Romulo continuano le loro indagini, sempre più convinti che Curro sia stato vittima di un tentato omicidio durane una battuta di calcio. Determinati a scoprire chi sia il responsabile, intensificano la loro ricerca dell'assassino. Manuel, intanto, raggiunge un importante traguardo classificandosi come finalista nella prestigiosa competizione aeronautica Herzog Staackman. Il maggiordomo annuncia che il conte Ayala è in arrivo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La Marchesa ha scoperto che Feliciano è il figlio di Petra e si arrabbia con Donna Pia.