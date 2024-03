La Promessa anticipazioni 21 marzo: Candela potrebbe scoprire l'inganno, Lorenzo e Elisa complottano

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 21 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì.

La promessa: riassunto del 20 marzo:

Beatriz ha una discussione con Martina e cerca di metterla in cattiva luce agli occhi di Curro, ma viene malamente respinta dal giovane. Lope si scusa con Maria e Salvador per aver discusso con entrambi. Curro affronta Lorenzo e gli intima di non trattare male Jana, altrimenti rivelerà a tutti che lui e la baronessa Elisa hanno una storia d'amore segreta.

Anticipazioni del 21 marzo: La confessione di Candela

Simona vorrebbe rivelare a Candela che le lettere ricevute dai figli non sono state effettivamente scritte da loro. Tuttavia, proprio mentre sta per farlo, Candela, in un momento di confidenza, le confessa di essersi presa una cotta per Don Carlos, come la stessa Candela aveva sospettato nei giorni scorsi.

Nel prossimo episodio: Le manovre di Lorenzo e Elisa

Nel frattempo, Elisa e Lorenzo procedono con il loro piano per ingannare Catalina, incuranti delle minacce di Curro che vorrebbe svelare la loro tresca, soprattutto se minacciano di nuovo Jana che li ha visti mentre si baciavano.