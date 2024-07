La Promessa anticipazioni 21 luglio: Cruz e Jimena complottano contro Manuel, Ramona torna a casa

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 21 luglio su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che le intenzioni di Pelayo forse non sono benevole. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 21 luglio: Manuel inizia a sospettare di Jimena

Dopo giorni di ricerca infruttuosa, Ramona e Lujan finalmente tornano a casa. Jana, che aveva temuto il peggio, può finalmente tirare un sospiro di sollievo, anche se molti misteri circondano ancora la scomparsa di Ramona. Curro va a trovarla, ma il ragazzo si trova di fronte a più incognite che risposte.

La misteriosa e rapida guarigione di Jimena dopo l'aborto spontaneo, che la donna ha finto con la complicità di sua madre e Abel, continua a meravigliare Manuel. La sorpresa cresce ulteriormente quando la moglie gli propone in modo stravagante di partire per un viaggio. Quello che Manuel ignora è che Jimena e Cruz stanno unendo ancora una volta le loro forze per agire contro la sua volontà.

Mauro sta studiando per diventare Maggiordomo

Mauro è emozionato all'idea di intraprendere il percorso per diventare maggiordomo. Tuttavia, l'apprendistato con don Romulo riserva molte sorprese: l'uomo si dimostra da subito molto esigente. Nel frattempo, Lope vive in un incubo costante da quando non è più in cucina, anche se l'attività delle confetture sembra andare bene. Catalina e Pelayo sono molto felici per il successo della loro impresa commerciale sono sempre più vicini. La ragazza ha assicurato a suo padre che il conte è solo un amico, ma lui sembra avere intenzioni tutt'altro che benevole.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La rabbia di Feliciano verso Petra