La Promessa anticipazioni 21 gennaio: Catalina deve difendersi dagli attacchi di don Lorenzo e Cruz

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 21 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro ha deciso di arruolarsi. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Santos continua a manifestare un interesse insistente verso Vera che, nonostante i suoi tentativi di avvicinarsi, non ricambia i sentimenti. Lope interpreta male la situazione e si ingelosisce. Salvador è profondamente turbato dalla prospettiva che Maria possa lasciare La Promessa per la nuova opportunità lavorativa che le è stata offerta.

Questo timore, spinge Salvatore a riflettere sulla necessità di essere completamente sincero con lei riguardo ai suoi sentimenti e alle sue paure. Simona è preoccupata per il comportamento distante e irascibile di sua figlia Virtudes. Decide quindi di cercare di comprendere le cause di questo cambiamento, chiedendo aiuto a Candela.

Anticipazioni de La Promessa: Blanca convince Manuel a proporsi a Jana

La decisione di Curro di arruolarsi per la guerra ha gettato nello sconforto molti dei suoi familiari. Jana, profondamente preoccupata per il destino del ragazzo, cerca di convincerlo a ripensarci, mentre Maria e Salvador discutono su come supportarla in questa difficile battaglia. Don Lorenzo e Cruz, al contrario, rimangono indifferenti a questa notizia, poiché sono interamente concentrati su un altro obiettivo.

I due tramano per estromettere Catalina dal redditizio business delle confetture e delle marmellate. Determinati a eliminare la marchesina dalla gestione dell'attività, Don Lorenzo e Cruz manipolano Don Alonso, spronandolo a prendere decisioni drastiche contro sua figlia. Catalina, però, non sembra intenzionata a cedere facilmente e promette di lottare per difendere ciò che le spetta.

Blanca, sempre più vicina a Manuel, lo incoraggia a compiere un passo rivoluzionario che potrebbe finalmente liberarlo dal giogo della sua famiglia. Il giovane marchese è profondamente innamorato di Jana, ma le pressioni di Cruz e Alonso rappresentano un ostacolo enorme per la loro unione. La giovane gli consiglia di seguire il suo cuore e proporsi a Jana.