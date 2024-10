La Promessa anticipazioni 20 ottobre: Martina lascia Curro, Don Alonso indaga sull’incidente di caccia

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 20 ottobre su Rete 4 alle 19:40 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Cavendish ha un piano per il traffico d'armi. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz e Don Lorenzo sono preoccupati per le indagini di Don Alonso

Jeronimo torna alla tenuta con una notizia importante per i suoi traffici illeciti: Cavendish ha ordinato una grande quantità di armi e pretende che lo scambio avvenga proprio all'interno della proprietà. Questo mette immediatamente Pelayo in allarme, ma il conte, nonostante la pressione, si rifiuta di consegnargli le chiavi del magazzino, rendendo la situazione ancora più tesa.

Parallelamente, Don Alonso inizia ad approfondire le indagini sull'incidente di caccia in cui sono stati sparati Curro ed il povero Feliciano. Don Lorenzo, che teme che la verità venga a galla, si confida con Cruz, cercando di trovare una soluzione per impedire che il marchese scopra ciò che realmente è accaduto.

Cavendish organizza una consegna di armi nella tenuta

Nel frattempo, Curro affronta un momento doloroso quando Martina gli rivela che la loro relazione non ha futuro. La giovane gli confessa che, per quanto desideri una vita felice con lui, la loro storia d'amore è destinata a rimanere nascosta, e quindi non potranno mai essere veramente contenti. Martina, visibilmente dispiaciuta, si scusa per aver alimentato in Curro delle false speranze, lasciando il giovane devastato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria e Donna Pia si concedono un lungo abbraccio dopo tutto il dolore che devasta La Promessa.