La Promessa anticipazioni 20 ottobre: Don Gregorio accusa Don Romulo di essere un assassino, ecco perchè!

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa venerdì 20 ottobre 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 19 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 19 ottobre

Alonso si vendica con Cruz chiedendole di ringraziare Lope, Simona e Candela per avere smascherato la minaccia del falso prete, Camillo.

Anticipazioni del 20 ottobre: Don Romulo affronta Don Gregorio

Don Romulo va deciso da don Gregorio, il suo scopo è scoprire una volta per tutte il motivo di tanto odio e da cosa deriva il suo rancore.

Nel prossimo episodio: Don Romulo scopre la verità su Don Gregorio

Don Gregorio rivela finalmente la verità a Don Romulo, parlandogli di suo fratello, Matèo Castillo, e con astio accusa Don Romulo di averlo ucciso e per questo motivo lo odierà ora e per sempre.