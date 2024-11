La Promessa anticipazioni 20 novembre: Petra sospetta che Cruz abbia ucciso Feliciano, Vera accusa Maria

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 20 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: le tensioni tra i servitori e i nobili continuano a crescere. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Le richieste di Don Romulo e Maria vengono ignorate dal Capitano e lo sciopero dei servitori continua. I marchesi rischiano di dover saltare addirittura la cena. Catalina e Pelayo cercano di riportare il buon umore in famiglia annunciando di aver finalmente scelto la data del loro matrimonio. Tra Don Lorenzo e Manuel sembra crescere una forte solidarietà mentre Salvador, scoperto dell'amore scoppiato tra Lope e Vera, si congratula con loro per aver finalmente trovato il coraggio di rivelarsi i propri sentimenti.

Anticipazioni de La Promessa:

Il proseguire dello sciopero costringe i marchesi a fare concessioni che non avrebbero mai immaginato. Don Lorenzo, insieme a Romulo e Maria, porta avanti le trattative con i servitori, e uno dei primi risultati è il ritorno di Jana al suo ruolo di cameriera. Questa decisione è vista come una vittoria simbolica per il personale.

Vera, ancora sospettosa nei confronti di Maria, continua a credere che sia stata lei a rubarle i soldi. Nonostante ciò, Maria giura la sua innocenza, creando una spaccatura tra le due. Nel frattempo, Ayala sorprende Petra rivelandole di essere ancora innamorato di lei. Le cose si complicano ulteriormente per Petra, che entra in conflitto con Cruz.

Petra sospetta che Cruz abbia ucciso Feliciano

La marchesa la mette sotto pressione, chiedendole di tacere per sempre sulla morte di suo figlio Feliciano. Petra si trova in una posizione difficile, combattuta tra il senso di giustizia e il timore delle conseguenze. Jana racconta a Manuel di aver interrogato con determinazione Abel sulla sua presenza a Cordoba durante l'incendio. Tuttavia, il medico si è dimostrato evasivo, alimentando ulteriormente i dubbi della ragazza.

Sempre più incuriosito, Don Lorenzo cerca di approfondire la questione del business delle marmellate, ponendo domande alla servitù. Infine, Jana confessa a Curro di essere convinta che Don Alonso non abbia avuto alcun ruolo nella morte della loro madre. Questa rivelazione apre un nuovo capitolo nella ricerca della verità, spingendo i due a rivedere le loro ipotesi sul passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Conte ipotizza che Cruz volesse uccidere il nipote Curro.