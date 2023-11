La Promessa anticipazioni 20 novembre, Jimena si frappone alle aspirazioni di volo di Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 20 novembre novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 17 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 17 novembre

Jimena va da Jana e le dice che dovrà lavorare per qualche giorno a casa dei duchi, che hanno bisogno di più personale. Catalina dà a Lope i proventi della vendita di confettura e gli dice che vuole attrezzarsi per aumentare la produzione.

Alonso si scusa con Martina per averle risposto male il giorno prima, Petra dice a Teresa che presto ci sarà un posto vacante come cameriera personale.

Anticipazioni del 20 novembre: Lorenzo semina Discordia tra Curro e sua zia Cruz

Lorenzo inizia un piano per seminare discordia tra Curro e sua zia Cruz. Gli intrighi familiari si intensificano, con Lorenzo che cerca di manipolare le relazioni all'interno de La Promessa, creando tensioni che promettono di esplodere in futuro.

Nel nuovo episodio: Jimena Rimprovera Catalina per la Ricostruzione dell'Aereo

Jimena, decisa a far fronte alla situazione, affronta Catalina e la rimprovera per aver violato il divieto della marchesa riguardo alla passione di Manuel. Catalina, infatti ha ricostruito l'aereo di Manuel sebbene la marchesa aveva espressamente vietato di ricordargli la sua passione per il volo.

Nella prossima puntata: Jimena impedirà a Manuel di volare

Jimena, dopo il confronto con Catalina, condivide tutto con Cruz e promette azioni drastiche per impedire a Manuel di continuare a volare.

Lunedì a La Promessa: Candela viene sostituita da Teresa

Pia apprende da Lope e Simona che Candela si è allontanata da La Promessa. Con preoccupazione, le chiedono aiuto per mantenere il segreto di questa assenza di fronte a don Gregorio e Petra. Teresa è stata scelta come temporanea sostituta di Candela.