La Promessa anticipazioni 20 luglio: Jimena inganna di nuovo Manuel, Catalina salva Margarit

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 20 luglio alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margarita non firma le carte di Lorenzo. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 20 luglio: Don Carlos parte senza Candela

Lorenzo ha perso la sua quota della tenuta durante una partita a poker con Margarita. Ora il Capitano, su richiesta di Cruz, in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano alla donna: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto per invalidare la cessione del 25% della tenuta. Grazie all'intervento di Catalina, Margarita non firma il contratto. La marchesa chiede al cognato di fare tutto il possibile per impedire il trasferimento della proprietà.

Manuel, deluso dal matrimonio e dalla sua mancata paternità, decide di fare qualcosa per recuperare la sua voglia di vivere, cosa che provocherà la rabbia di Jimena, che finge ancora una volta una ricaduta. Don Carlos affronta Candela scrivendole una lettera e parte per Gijon con la figlia ma senza di lei.

Lorenzo non riesce ad ingannare Margarita

L'aiuto-cuoca dovrà accettare che la sua storia d'amore con l'insegnante abbia appena subito un brusco rallentamento, anche se forse non è finita. Nonostante questo, la donna è contenta perchè non ha dovuto dire addio ai suoi compagni di lavoro, che ormai considera parte della sua famiglia. Pia ritrova la normalità dopo aver lasciato suo figlio Diego a casa del mugnaio Beni. Per cominciare, cerca di trovare un quieto vivere con Petra, ma lei le rende le cose difficili.