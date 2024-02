La Promessa anticipazioni 20 febbraio: Jana aiuta Lope, Simona e Candela ricevono una notizia inaspettata

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 20 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 19 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 19 febbraio

Don Pedro propone a Salvador di trasferirsi a Milano per occuparsi del progetto sugli aeroplani. Manuel è titubante ma alla fine accetta. Martina è molto turbata per la situazione che si è creata con Beatriz.

Anticipazioni del 20 febbraio: Jana sostiene Lope

Lope non sta attraversando un periodo facile. Fortunatamente, Jana si offre di essere al suo fianco, dimostrando una generosità e una compassione che toccano il cuore del cameriere.

Nella prossima puntata: Catalina riceve i complimenti da Lorenzo

Nel frattempo, a tavola, Lorenzo elogia Catalina per le sue straordinarie doti gestionali. Questo riconoscimento non solo solleva l'umore di Catalina, ma mette in luce il suo ruolo sempre più centrale all'interno della tenuta.

Nel nuovo episodio: Un nuovo tutor per Simona e Candela

Simona e Candela sono felicissime per una notizia che riempie i loro cuori di gioia: arriverà un nuovo tutor che le aiuterà a migliorare la loro scrittura e lettura.