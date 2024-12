La Promessa anticipazioni 20 dicembre: Manuel rifiuta di cedere alle pressioni dei genitori di Jimena

Domani venerdì 20 dicembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Jimena ricatta Abel. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jimena insiste per sapere da Manuel chi sia la donna che ama, ma il marchese si rifiuta di rispondere, dichiarando di non voler più essere manipolato da lei. Nel frattempo. Petra, sempre più gelosa, chiede ad Ayala chiarimenti sul suo legame con Margarita: il conte le spiega che il suo avvicinamento alla donna fa parte di un piano per vendicarsi di Cruz.

Manuel promette a Jana di mantenere segreto il loro amore e di proteggerlo a ogni costo. Salvador, al suo primo giorno di prova come primo valletto, commette diversi errori e viene severamente rimproverato da Don Romulo davanti a Maria, Lope e Teresa. Infine, Don Alonso confida a Curro la sua nostalgia per Dolores.

Manuel deve affrontare i suoceri

Anticipazioni de La Promessa: Maria confessa di aver nascosto i soldi

L'atmosfera alla tenuta si surriscalda con l'arrivo dei genitori di Jimena, decisi a confrontarsi con Manuel. Vogliono sapere chi sia la donna che ha fatto perdere la testa al marchese, mettendo a rischio il suo matrimonio con la loro figlia.

Manuel, pur rimanendo rispettoso nei confronti dei suoceri, si rifiuta di rispondere alle loro accuse, ribadendo la sua intenzione di non restare in un matrimonio basato su menzogne e manipolazioni. Nonostante le insistenze dei duchi, il giovane mantiene la promessa fatta a Jana: difenderà il loro amore ad oigni costo.

Abel continua a spingere Jimena a confessare la verità sulla sua finta gravidanza. Tuttavia, la giovane, spaventata dalle conseguenze della sua menzogna, torna a minacciare nuovamente il medico. La donnagli intima di non tradirla, promettendo di trascinarlo con sé nel caso il segreto venisse rivelato. Maria confessa a Don Romulo di aver nascosto la borsa con il denaro.

Messa alle strette nega categoricamente di esserne la proprietaria. La cameriera spiega al maggiordomo dii averla trovata in soffitta, scatenando la sua ira e subendo un severo rimprovero. L'intera faccenda diventa il principale argomento di discussione tra i domestici, anche se l'identità del vero proprietario della piccola fortuna resta avvolta nel mistero.