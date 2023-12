La Promessa anticipazioni 20 dicembre: Jana e malata, Manuel e preoccupato e non si dà pace

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 20 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 19 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 19 dicembre

Candela e Simona bisticciano e iniziano a lanciarsi ortaggi e farina, Lope le caccia dalla cucina. I domestici si preparano per il ricevimento di nozze di Pia e Gregorio; durante la festicciola, la donna accusa un malore e passa la prima notte di nozze da sola.

Catalina intima a Jimena di non immischiarsi nella sua vita privata e la cognata ammette di aver spinto Segismundo a corteggiarla.

Anticipazioni del 20 dicembre: Il Ritorno precario di Jana

Jana ritorna dal palazzo dei duchi de Los Infantes in condizioni di salute preoccupanti. La sua situazione crea tensione e preoccupazione tra coloro che la circondano, in particolare Maria e Mauro, che decidono di portarla in camera di nascosto

Nella prossima puntata: Mauro Riferisce a Manuel l'Accaduto

Mauro, testimone delle pessime condizioni di Jana, decide di riferire l'accaduto a Manuel, il padrone di casa. La sua preoccupazione suscita una reazione immediata da parte di Manuel, che desidera comprendere appieno la situazione.

Nel nuovo episodio: L'Interrogatorio di Manuel: Jana Convocata in Ufficio

Manuel, preoccupato per quello che gli è stato riferito, decide di convocare Jana nel suo ufficio. Le domande di Manuel mirano a chiarire cosa sia successo durante il soggiorno di Jana al palazzo dei duchi de Los Infantes e a individuare le cause del suo stato di salute precario.