La Promessa anticipazioni 20 agosto: Curro prende una decisione cruciale, Jimena rischia il sanatorio

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di oggi trasmessa alle 15:15 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 20 agosto alle 15:15 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria respinge Valentin. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Jeronimo mette Jimena contro Manuel

Dopo essersi riavvicinato a Martina, Curro informa la famiglia di non avere più intenzione di partire per l'Inghilterra dove avrebbe dovuto frequentare l'università, provocando l'ira di Lorenzo e Cruz che lo vogliono lontano dalla tenuta. Al contrario, Alonso gli dà tutto il suo appoggio e gli propone di lavorare per lui come assistente.

Maria tenta di spiegare a Valentin che il loro rapporto non andrà mai oltre l'amicizia, ma il giovane non si rassegna. Romulo è in via di guarigione grazie alle cure di Abel e Jana. Durante una partita a carte, Jimena ha una nuova crisi e inveisce contro Curro, Catalina e Martina.

Jeronimo è arrivato a La Promessa con un secondo fine

Jeronimo, il valletto di Pelayo, sente dei commenti in cucina su Jimena e coglie l'occasione per approfittare della fragilità della moglie di Manuel per metterla contro Catalina, dicendole che la donna sta spingendo la famiglia, affinché Jimena venga ricoverata in un sanatorio e, in preda a un'altra crisi, la donna si scaglia contro la famiglia, in presenza di Cavendish, e minaccia di uccidere tutti. Funes torna a la Promessa e chiede di parlare con Feliciano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il brindisi di Lorenzo e Cruz per la partenza di Curro