La promessa anticipazioni 2 ottobre, Jimena disperata: non può sposare Manuel

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda lunedì 2 ottobre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 29 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 29 settembre

Mentre Alonso è al telefono con gli avvocati per risolvere la questione dell'eredità del barone, a La Promessa arriva il Duca de Los Infantes.

La Promessa: anticipazioni del 2 ottobre: la decisione del duca

Il duca de Los Infantes, sapendo della possibile unione tra sua figlia Jimena e Manuel, la va a trovare. Una volta arrivato a La Promessa, le espone con fermezza la sua intenzione di impedire che il matrimonio si realizzi, manifestando le preoccupazioni e le riserve che nutre nei confronti di questa unione.

Nella nuova puntata della soap: Jimena si oppone al duca

Il duca de Los Infantes, rivolgendosi a Jimena, le spiega che non dovrebbe sposare Manuel a causa delle difficoltà finanziarie dei marchesi. Tuttavia, Jimena non si lascia persuadere dalle ragioni economiche del padre. Di fronte alla determinazione della figlia, il duca è costretto a cedere alle sue volontà e accettare la loro unione.