La Promessa anticipazioni 2 ottobre: Jana e Manuel celebrano un matrimonio simbolico

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Manuel vivono un giorno indimenticabile.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nel Palazzo dei Luján, gli animi tra i due marchesi si sono surriscaldati, ma Alonso e Cruz scelgono di continuare la loro discussione nella camera da letto, lontano dagli sguardi curiosi e dalle chiacchiere degli altri abitanti della tenuta. Cruz è furiosa: non solo l'articolo sul giornale l'ha turbata, ma anche la reazione impulsiva di Alonso, che non ha esitato a attaccarla davanti alla servitù, mettendo in discussione la sua autorità e il suo ruolo.

Alonso, dal canto suo, teme che lo scandalo possa compromettere i suoi accordi finanziari con altri notabili della zona. Dopo un acceso scambio di parole, Cruz e Alonso riescono a calmarsi, trovando un punto di accordo: il loro obiettivo comune è superare indenni questo nuovo terremoto che scuote il marchesato dei Luján.

Ana Garces (Jana) e Inma Ochoa (Nica)

La Promessa anticipazioni: le indagini di Cruz e Manuel sulla spia che ha parlato con i giornali

Jana e Manuel celebrano una toccante e simbolica cerimonia di nozze insieme ai due anziani che li hanno ospitati in casa, ovvero Nica e Antonio. Dopo l'emozionante celebrazione arriva il momento dei saluti. Dopo tanta ostilità da parte dei familiari, finalmente Jana e Manuel si sono sentiti sostenuti e aiutati, e questo non lo dimenticheranno mai.

Nel frattempo, alla tenuta, in un clima molto meno idilliaco, continua la discussione tra Cruz e Alonso, che ora si è spostata sul piano finanziario. Le conseguenze dello scandalo potrebbero essere incalcolabili. L'articolo del giornale ha reso pubbliche le nozze di Manuel con un'ex cameriera, e ora la nobiltà spagnola farà fronte comune contro di loro. Cruz e Alonso hanno permesso che una donna di umili origini diventi una futura marchesa: questo è imperdonabile.

Cruz e Alonso si chiedono chi possa aver passato la notizia ai giornali. La conclusione è una sola: qualcuno che voleva vederli in rovina ha avvisato la stampa del matrimonio. Cruz pensa che la spia possa essere stata la sua nemica Leocadia, da poco arrivata alla tenuta; Alonso, invece, sospetta che anche il duca de Carril possa aver diffuso la notizia, dopo che lui si era rifiutato di partecipare a un affare che l'uomo gli aveva proposto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Manuel arrivano a un bivio durante il loro viaggio di nozze.