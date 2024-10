La Promessa anticipazioni 2 ottobre: Alonso ottiene un importante successo, Cruz e Lorenzo litigano

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 2 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Simona è in lutto per la partenza di Candela. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz e Lorenzo discutono del piano per uccidere il nuovo barone

Don Alonso, seguendo il saggio consiglio di Curro, riesce a ottenere l'approvazione della Casa Reale per il business delle marmellate di Catalina e Pelayo. Questo successo rappresenta non solo un passo importante per l'attività, ma anche una vittoria personale per Don Alonso, che si afferma come un imprenditore di valore. La crescente popolarità delle marmellate potrebbe portare a nuove alleanze e opportunità, ma anche a gelosie e rivalità tra i nobili.

Nel contesto emotivo della storia, Simona si trova in un momento di tristezza per la partenza di Candela. La sua mancanza si fa sentire in modo profondo, e Simona rifiuta l'aiuto di Vera, evidenziando la sua determinazione a affrontare il dolore da sola. Contemporaneamente, la tensione cresce tra Cruz e Don Lorenzo, che si trovano coinvolti in una discussione accesa sulla caccia in onore di Curro.

Cruz complotta per uccidere Curro

L'evento, che prevede l'uccisione del nuovo barone, una decisione presa dalla marchese che vuole a tutti costi liberarsi del ragazzo, dopo che Curro ha rifiutato la richiesta di Lorenzo che voleva inviarlo a studiare a Londra o fargli intraprendere la carriera militare. Ora Cuz e il suo complice hanno ideato un piano per ucciderlo senza destare sospetti.