La Promessa, anticipazioni 2 gennaio: Petra sospetta che Ayala la stia ingannando

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 2 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Pelayo non trovano un modo per superare i loro contrasti. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Abel comunica che le condizioni di Jimena sono estremamente critiche e avverte tutti di prepararsi al peggio. Vera, tormentata dal senso di colpa, confessa a Lope la verità sul denaro nascosto nel borsone: l'ha rubato a suo padre, un ladro. La rivelazione sconvolge Lope, che fatica a nascondere la delusione.

Simona soffre per l'assenza di Virtudes, tornata a Martos per tentare un riavvicinamento con il fratello Antonio. Don Romulo informa Pia dell'arrivo imminente di Don Ricardo Pellicer come nuovo maggiordomo. Intanto, Petra osserva con crescente sospetto il legame sempre più evidente tra Ayala e Margarita, pronta a intervenire qualora la situazione lo richiedesse.

Don Ricardo Pellicer sta per arrivare a La Promessa

Anticipazioni de La Promessa: L'arrivo di Don Ricardo Pellicer cambierà gli equilibri di potere nella tenuta?

Pelayo non riesce a rassegnarsi alla decisione di Catalina di rimandare il matrimonio. Ogni suo tentativo di riavvicinarsi alla giovane sembra inutile, con Catalina sempre più risoluta nel proteggere se stessa dalle delusioni subite. Le tensioni tra Martina e Margarita continuano a crescere.

La marchesina non riesce ad accettare l'atteggiamento della madre e il suo legame con Ayala, che si fa sempre più ambiguo. Questo conflitto mina ulteriormente la fragile pace familiare. Nel frattempo, Petra affronta il conte per ottenere chiarezza sul suo presunto coinvolgimento con la cognata di Don Fernando. Nonostante il conte dichiari di essere innamorato solo di lei, il suo comportamento alimenta sospetti

Don Romulo intensifica i preparativi per l'arrivo di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Sebbene Romulo speri che Pellicer possa portare ordine, molti temono che il suo arrivo possa creare nuove divisioni e alleanze pericolose.

Cruz, in un tentativo di giustificarsi, sostiene che la borsa piena di denaro appartenga a lei. Tuttavia, questa affermazione non convince nessuno, destando sospetti sia tra i domestici che tra i nobili.