La Promessa: anticipazioni 2 Gennaio - Jana al centro degli intrighi con nuove rivelazioni

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 2 gennaio alle 14:10 con un triplo appuntamento. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa, Anticipazioni del 2 gennaio: Blanca, l'avventuriera che sconvolge la tranquillità di Manuel

Blanca, un'audace avventuriera, fa il suo ingresso alla tenuta, portando con sé mistero e intrighi. La sua vecchia amicizia con Manuel genera scompiglio e incomprensioni, scatenando la gelosia di Jimena che fa una scenata al marito

Nel prossimo episodio: Pia alla ricerca delle risposte

Mentre Pia si impegna a raccogliere informazioni sul passato oscuro di Dolores, Jana cerca di affrontare il difficile compito di comunicare la morte di Salvador a Maria. Poco dopo Jana e Lope non riescono a dire a Maria che Salvador è morto. Pia si propone di dirglielo lei.

Nella nuova puntata: Il piano di Cruz e Lorenzo

Cruz e Lorenzo decidono, su consiglio di Petra, di avvelenare il tè che Elisa prende tutte le sere prima di coricarsi. Cruz scopre che il tentativo di avvelenare la baronessa non è andato a buon fine e, spinta da Petra, inizia a sospettare che Lorenzo stia facendo il doppio gioco.

Nel triplo appuntamento di Martedì: Candela e la verità nascosta

Candela svela a Jana e Teresa un segreto scioccante riguardante la morte del marito di Simona: quest'ultimo ha ucciso suo marito e Simona le è stata vicino solo per il rimorso.

Domani a La promessa: Maria conosce il destino di Salvador

Jana tenta di dire a Maria che Salvador è morto, ma non ci riesce e si sfoga con Lope per non averlo fatto. Insieme a Lope, Pia e Gregorio decidono di dire la verità su Salvador a Maria, ma è Petra a dare la notizia, in modo indelicato, alla ragazza.

Catalina sconvolta dalla rivelazione del padre

Catalina riceve la notizia dal padre che arriverà il denaro per attuare le innovazioni a La Promessa, ma che non sarà lei a gestire il tutto, bensì Manuel, perché lui è un uomo ed è l'erede. Catalina ne rimane sconvolta.

La decisione di Pia nella prima puntata del 2014

Candela dice a Pia di aver capito che il barone è il padre di suo figlio e le suggerisce di dirlo a tutti e di avanzare pretese sulla sua parte di eredità. Pia ribadisce a Candela che non vuole che si sappia che il bambino che porta in grembo è figlio del barone, nemmeno per l'eredità