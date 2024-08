La Promessa anticipazioni 1 settembre: una cameriera scomparsa trovata uccisa, Simona sospetta di Valentin

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:30 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 1 settembre su Canale 5 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci svela che Maria non è ancora tornata a casa. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La promessa: Simona inizia a nutrire dei dubbi su Valentin

Manuel decide di andare a trovare Jimena anche se confessa ad Abel che non servirà a molto. Alonso si lamenta con Romulo del comportamento di Salvador che non riesce a svolgere il suo lavoro a causa della scomparsa di Maria. Teresa informa Leonor che la cameriera non è più tornata dopo essere andata in città.

Catalina vuole creare dei nuovi prodotti da affiancare alle marmellate e pensa a delle salse. Lope le propone una salsa con i pomodori grigliati alle erbe. Anche Jana è molto preoccupata per Maria, Curro le confida che rinuncerà al titolo di conte de la Mata. Manuel dice a Abel di scusarsi con Jana per la sua partenza, ma il dottore, geloso della loro relazione clandestina, evita di riferirle il messaggio.

Maria è scomparsa

Simona scopre che Valentin non ha spedito la sua lettera ad Antonio e comincia a sospettare di lui, gli parla della gamba di Antonio e dell'incidente che ha avuto, ma le risposte dell'uomo, che si è spacciato come grande amico del ragazzo, non la convincono. Funes dice a Jana, Romulo e Pia che non ha novità su Maria ma che è stata uccisa un'altra domestica che era scomparsa.

