La Promessa, anticipazioni 19 settembre, padre Camillo è smascherato ma è armato: cosa succederà?

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda martedì 19 settembre su Canale 5 alle 16:25 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 18 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 18 settembre

Catalina vuole affrontare l'usuraio che ha venduto la spilla di sua madre. Martina chiede a Mauro di intervenire per evitare guai. Nel frattempo, Don Gregorio causa problemi in cucina e Catalina sospetta che Padre Camillo sia un impostore. Il finto sacerdote minaccia il marchese e Conrado con una pistola.

La Promessa, anticipazioni 19 settembre: Camillo rivela di avere una pistola

Padre Camillo è ormai uscito allo scoperto e si è rivelato un impostore. Don Alonso e Conrado, minacciati con una pistola, vengono legati e il finto sacerdote cerca di darsi alla fuga.

Nell'episodio di martedì Camillo prende un ostaggio

Catilina, accortasi che qualcosa non va, interviene e libera suo padre e il sergente. Camillo è però riuscito a intrufolarsi nelle cucine e a prendere in ostaggio Lope.

Nella nuova puntata della soap l'epilogo della storia del finto prete

Dopo momenti di grande concitazione, il marchese e il soldato riescono a fermarlo e a consegnare il criminale alla Guardia Civile.

Curro dopo un viaggio con Lorenzo appare scosso

Lorenzo propone a Curro di andare a fare visita a Eugenia in sanatorio; il ragazzo, al ritorno, è visibilmente scosso e questo fa pensare che durante il loro breve viaggio, sia successo qualcosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity le trame della settimana de La Promessa