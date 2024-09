La Promessa anticipazioni 19 settembre: Curro in pericolo di vita, Cruz e Lorenzo vogliono ucciderlo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 19 settembre alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: María trova rifugio da Jana dopo il licenziamento. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Lope difende Vera dalle accuse di furto

María affronta una dura realtà: è stata licenziata, ma fortunatamente Jana la ospita temporaneamente nella casa vuota di Ramona, dimostrandole tutto il suo sostegno. Nel frattempo, Rómulo e Catalina intervengono per convincere Alonso a non punire severamente Candela per essersi introdotta nella biblioteca senza permesso. Grazie ai loro sforzi, Alonso accetta di lasciar correre l'incidente.

Nel palazzo, il sospetto continua a gravare su Vera, che viene accusata del furto del prezioso orologio di Lorenzo per il quale è stata accusata Maria, poi licenziata da Cruz. Simona, Candela e Petra sono convinte che sia stata lei, mentre Lope, con coraggio, prende le sue difese, cercando di allontanare ogni dubbio.

Vera ha respinto le accuse di furto

Nel frattempo, i piani più oscuri prendono forma: Cruz e Lorenzo tramano alle spalle di Curro. Decidono di organizzare il suo assassinio, camuffandolo come un incidente di caccia. Questo complotto pericoloso si aggiunge alle tensioni già presenti all'interno della tenuta, rendendo l'atmosfera sempre più cupa e inquietante legata anche al traffico d'armi organizzato da Pelayo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria è stata licenziata per via del furto dell'orologio.