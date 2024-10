La Promessa, anticipazioni 19 ottobre: Cruz si scaglia contro Alonso, Salvador e Maria non possono sposarsi

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 19 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope e Vera organizzano un picnic . La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa, Salvador e Maria: il sogno di matrimonio infranto dai marchesi

Don Alonso si scaglia contro Cruz per aver rivelato a Curro la verità sulla morte di Feliciano, considerandola una mossa irresponsabile che ha aggravato la già fragile situazione del baronetto. La marchesa, frustrata e sotto pressione, si sfoga con il marito, esprimendo il suo dolore e la sua rabbia per la partenza di Manuel.

Cruz accusa Don Alonso di aver allontanato prima Leonor, della quale non si hanno più notizie dopo il suo trasferimento a New York, e ora anche il loro erede, Manuel, imputandogli di distruggere la famiglia. In un clima di tensione, Lope approfitta di un momento di tranquillità per proporre a Vera di organizzare un picnic insieme.

Lope invita Vera per un picnic

La giovane cameriera dal passato oscuro, che si sta prendendo una cotta per il collega, accetta con entusiasmo. Nel frattempo, la relazione tra Salvador e Maria sembra avviarsi verso il matrimonio, ma l'allegria della coppia viene bruscamente interrotta da Pia e Don Romulo, che li avvertono di una cattiva notizia: i marchesi si sono opposti al loro matrimonio.

