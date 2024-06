La promessa anticipazioni del 19 giugno: Jane e Abel ricevono un aiuto inaspettato, Antonio annuncia le nozze

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 19 giugno alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Cruz è furiosa di Petra dopo il salvataggio del figlio di Pia. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 18 giugno, Abel, Manuel e Jana portano il bambino fuori dal convento di Villalquino, riunendolo con la madre Pia, che chiede al dottor Bueno di poter tornare al lavoro. Antonio de Carvajal y Cifuentes, dubbioso sul passato di Martina, interroga Manuel e Curro, infastidendo Martina che lo affronta. Feliciano informa Petra del successo, ma Petra teme la reazione della Marchesa. La duchessa de Los Infantes lascia la tenuta dopo aver organizzato il futuro della gravidanza di sua figlia.

Anticipazioni del 19 giugno: Il primo bacio di Don Carlos e Candela

Cruz si lamenta con Petra per non essere stata informata tempestivamente dopo la liberazione del figlio di Pia. La Marchesa è determinata a cacciare Jana e Abel dalla tenuta per aver recuperato il bambino dal convento senza consultarla, ma Petra, consapevole delle conseguenze di un simile atto, la convince a desistere.

Nel frattempo, Maria è tormentata dai suoi dubbi su Salvador, e trova conforto in Lope, che le consiglia di aspettare e vedere come evolvono le cose. Don Carlos e Candela, dal canto loro, intraprendono un percorso romantico, culminato da un momento speciale quando si baciano per la prima volta, sotto gli occhi felici di Pia, che approva la loro relazione.

Petra evita il licenziamento di Jana e Abel

Petra, a causa del rimprovero di Cruz, è visibilmente nervosa e confida le sue preoccupazioni a Feliciano. Nel frattempo, Curro apre il suo cuore a Jana, confessandole di non voler partecipare al prossimo garden party. Antonio, intanto, organizza un pranzo speciale con fagiano, ordinando a Simona di prepararlo con cura. Durante questo pranzo, annuncia il suo fidanzamento con Martina.

Cruz nota che Martina sembra triste e la avverte di non sposare Antonio. Tuttavia, Martina, nonostante i suoi dubbi, sente di non potersi opporre più. Nel frattempo, Salvador comunica a Lope e Maria la sua decisione di sottoporsi all 'operazione agli occhi. Infine, Manuel, il cui legame con Jana è stato sempre intenso e complicato, va a trovare il figlio di Pia, ritrovandosi solo con lei