La Promessa anticipazioni 19 gennaio: Pia si vendica di Petra, Jimena ricatta Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì' 19 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 18 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 18 gennaio:

Lope farà un tentativo per essere l'insegnante di Candela e Simona, ma per non sottrarre tempo alla cucina, e dedicarle le giuste attenzioni, si rivolgerà a Mauro, il quale, successivamente, coinvolgerà anche Romulo in questo incarico.

Anticipazioni del 19 gennaio: Petra Perde il Ruolo di Domestica Personale

Dato l'assenza di Cruz, che è confinata in una clinica per evitare denunce dopo il suo tentativo di avvelenare Elena, Petra, la domestica personale della marchesa, si ritrova senza lavoro.

Il suo status precipita ulteriormente quando le vengono assegnate nuove mansioni sotto la supervisione di Donna Pia. Petra percepisce questa decisione come una vendetta.

Nel nuovo episodio: Jimena Ricatta Manuel per un Viaggio a Lujan

Manuel rifiuta di accompagnare Jimena a Lujan per raggiungere Puebla de Tera. Tuttavia, Jimena, determinata a ottenere il suo aiuto, lo ricatta tirando in ballo la lettera scritta da suo marito a Jana

Jimena aveva trovato la lettera e l'aveva letta ad alta voce durante una cena, senza svelare che Manuel era l'autore della missiva.