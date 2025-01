La Promessa anticipazioni 19 gennaio: Curro vuole andare in guerra, PIa è preoccupata per la salute di Diego

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 19 gennaio su Rete 4 alle 19.40: Lorenzo e Cruz si scontrano sul traffico d'armi. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo decide di intervenire per aiutarla. Rivela ad Alonso il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico di armi, ma il marchese rifiuta di credere alle accuse e, indignato, ordina al giovane conte di lasciare la tenuta. Catalina interviene prontamente, cercando di far ragionare Alonso e convincendolo a riconsiderare la sua decisione.

La situazione di Virtudes si aggrava. Teresa informa Simona che la donna ha avuto un altro attacco, aumentando la preoccupazione per la sua salute. Maria è stata scelta come cameriera personale della duchessa di Abrontes. La giovane è preoccupata per il futuro del suo matrimonio e si rifugia tra le braccia di Salvador, cercando conforto. Il giovane tenta di rassicurarla, ma la tensione tra i due è palpabile.

Cruz e Lorenzo discuteranno per il traffico d'armi

Anticipazioni de La Promessa: Manuel sceglie Jana

Cruz affronta Lorenzo dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nel traffico d'armi. Furiosa, lo rimprovera aspramente, ma Lorenzo si difende, sostenendo di aver agito per proteggere Pelayo e garantire il futuro della tenuta. Santos continua a importunare Vera, ma Lope interviene prontamente per difenderla, mettendo il giovane al suo posto.

Nel frattempo, Manuel, incoraggiato dalle parole di Blanca, decide finalmente di ascoltare il suo cuore. In un gesto spontaneo e sentito, abbraccia Jana, dimostrando di essere pronto a lottare per il loro amore, nonostante le complicazioni. La situazione del piccolo Diego non migliora, gettando la tenuta nello sconforto. Jana e Pia fanno il possibile per curarlo, ma il clima è teso e pieno di apprensione.

Romulo fa una scoperta inquietante: Curro ha nascosto articoli e mappe di guerra nella sua stanza. Preoccupato, informa Alonso, che decide di affrontare il giovane. Curro confessa di volersi arruolare, sorprendendo il marchese. Questa rivelazione spinge Alonso a riflettere sulle sue responsabilità come patriarca e sulle conseguenze che questa decisione potrebbe avere per il futuro della tenuta.