La Promessa anticipazioni 19 febbraio: Manuel accetta il trasferimento a Milano, Beatriz turba Martina

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 19 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 16 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 16 febbraio

Dopo aver parlato con Lope, Simona e Candela, Pia propone a don Romulo e Mauro di sospendere le lezioni per dare spazio a un nuovo insegnante che venga da fuori. I due accettano.

Maria bacia Salvador ma lui l'allontana e se ne va. Alonso è preoccupato per Cruz e spera di riuscire ad andarla a trovare.

Anticipazioni del 19 febbraio: Manuel va in Italia

Don Pedro annuncia a Manuel che il progetto di cui lui sarà a capo sarà in Italia. Per questo motivo Don Pedro gli propone di trasferirsi a Milano per occuparsi da vicino del progetto sugli aeroplani.

Nel prossimo episodio: Beatriz preoccupa Martina

Manuel sentita la proposta è titubante ma alla fine accetta. Martina è molto turbata per la situazione che si è creata con Beatriz, arrivata alla temuta con lo scopo di vendicarsi e rovinarla.