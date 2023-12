La Promessa anticipazioni 19 dicembre: Rissa in cucina, Pia ha un malore durante il matrimonio

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 19 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 18 dicembre.

La promessa: riassunto della puntata del 18 dicembre

Cruz sorprende Elisa a telefonare di nascosto e quando la affronta, scopre che la baronessa ha mentito: il barone e suo marito erano amici di vecchia data e durante la crociera, Elisa e Juan si sono conosciuti intimamente.

Cruz è allarmata e solleva il problema con Alonso e Lorenzo, nella speranza di impugnare il testamento ed evitare che Elisa riceva parte dell'eredità.

Anticipazioni del 19 dicembre: Rissa nella Cucina di Lope: Candela e Simona si Scontrano

La tranquillità nella cucina di Lope viene interrotta da un acceso bisticcio tra Candela e Simona. La situazione si intensifica quando le due donne iniziano a lanciarsi ortaggi e farina, portando Lope a cacciarle energicamente dalla cucina.

Nella prossima puntata: Preparativi e Drammi nei Ricevimenti di Nozze

Nel frattempo, i domestici si dedicano ai preparativi per il ricevimento di nozze di Pia e Gregorio. Tuttavia, durante la festa, la gioia si trasforma in preoccupazione quando Pia accusa un malore, trascorrendo la prima notte di nozze da sola.

Nel nuovo episodio: Rivelazioni Inattese

Catalina, in un momento di tensione, intima a Jimena di non intromettersi nella sua vita privata. Inaspettatamente, Jimena ammette di aver spinto Segismundo a corteggiarla.