La Promessa anticipazioni 19 dicembre: Jimena vuole sapere il nome dell’amante di Manuel

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 19 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra è gelosa del rapporto tra Ayala e Margarita. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo approva Salvador come nuovo primo valletto, ritenendolo la persona giusta per il ruolo. Il suo assenso è un importante passo per Salvador, che spera di guadagnarsi il rispetto all'interno della tenuta. Maria, intanto, prende una decisione difficile e confessa la verità sui soldi scomparsi, sospettando di Vera, il cui comportamento le sembra strano.

Catalina, sempre più curiosa, indaga sul rapporto tra Cavendish e Pelayo, il suo fidanzato, convinta che ci sia qualcosa di nascosto. Nonostante l'apparente alleanza tra i due, Pelayo cerca di allontanarsi da Cavendish, ignaro che l'inglese, insieme a Don Lorenzo, ha pianificato un patto: De La Mata sostituirà il giovane conte, che dovrà essere eliminato.

Manuel e Jana devono difendere la loro relazione

Anticipazioni de La Promessa: Manuel promette a Jana di proteggere il loro amore segreto

Jimena continua a pressare suo marito, cercando di scoprire chi sia la donna che ha rubato il suo cuore, ma il marchese, esausto dei suoi giochi, si rifiuta di rispondere. Con fermezza, Manuel le dichiara che non permetterà più a Jimena di manipolarlo e che la loro relazione è ormai definitivamente conclusa.

Nel bel mezzo della giornata, Don Romulo sorprende Virtudes nei giardini durante l'orario di lavoro. Con l'aiuto di Pia, il suo rimprovero è duro, accusandola di essersi assentata senza giustificazione. La tensione cresce tra i due, con Virtudes che sembra sempre più disorientata e insofferente verso le regole della tenuta.

Petra, infastidita dalle continue attenzioni di Ayala verso Margarita, chiede chiarimenti sul suo legame con la giovane donna. Ayala le spiega che il suo avvicinamento a Margarita fa parte di un piano strategico per portare a termine la sua vendetta contro Cruz.

Nonostante la difficile situazione con Jimena, Manuel promette a Jana di proteggere a ogni costo il loro amore, mantenendo il loro legame segreto. Il primo giorno di prova di Salvador come valletto si rivela più difficile del previsto. Don Romulo, noto per la sua severità, lo rimprovera per i suoi errori, davanti a Maria, Lope e Teresa.

In un momento di vulnerabilità, Don Alonso confida a Curro la sua profonda nostalgia per Dolores e per come sarebbe stata la sua vita se lei e i loro figli fossero ancora vivi. Il marchese si mostra più fragile e malinconico che mai, rivelando una parte di sé che normalmente tiene nascosta.