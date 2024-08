La Promessa anticipazioni 19 agosto: Jimena ha una crisi di nervi, Valentin corteggia Maria

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 19 agosto su Canale 5, in onda alle 15:10 circa. In questa puntata Maria scrive a Lope. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 19 agosto:

Tutti i membri della servitù raccolgono le lettere per inviarle a Lope a Madrid. Salvador vuole sapere cosa gli ha detto María Fernández, forse questo gli darà un indizio per capire se è ancora innamorata di lui. Petra aveva intenzione di riavvicinare Feliciano dopo la rivelazione di esserne la madre, ma questo non ha fatto altro che allontanarli ancora di più.

Cruz rivela a Petra e Feliciano che il sergente indaga su di loro per la morte del padre. Il signor Cavendish, potenziale cliente delle marmellate prodotte da Catalina, si presenta in leggero anticipo ma tutto fila liscio finché Jimena non arriva a dare scandalo in assenza dei marchesi. Catalina e Margarita cercano di sminuire ma resta l'imbarazzo in tutti i presenti.

Maria è corteggiata anche da Valentin

Simona spera che Valentin scriva a suo figlio Antonino e Candela la conforta. Valentin corteggia Maria e le regala dei fiori di campo. Curro non vuole più partire per studiare in Inghilterra e lo dice a Martina che lo esorta a non perdere quell'occasione. Catalina informa Cruz e Alonso dell'accoglienza di Jimena al signor Cavendish, i marchesi appaiono preoccupati.

Salvador ringrazia Maria per l'affetto dimostratogli durante la convalescenza. Pelayo e Catalina danno una degustazione di marmellate per convincere il signor Cavendish ad acquistarle e tutto va a gonfie vele. Catalina informa Jimena che se continuasse a dare in escandescenze potrebbe fare la fine di Eugenia, ricoverata in un sanatorio per una misteriosa malattia mentale.

