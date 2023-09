La Promessa, anticipazioni 18 settembre, Catalina smaschera Padre Camillo: il gesto estremo del finto prete

Ecco le anticipazioni della trama de La Promessa, in onda lunedì 18 settembre su Canale 5 alle 16:25 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 15 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 15 settembre

Lope confida a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia, decidono però di non riferirlo a Maria. Jana scopre che Cruz e Jimena stanno mentendo a Manuel. Jana vorrebbe far ricordare a Manuel la sua passione per il volo. Cruz continua a maltrattare Curro e ad avere battibecchi con Lorenzo, soprattutto riguardo l'eredità del barone.

La Promessa, anticipazioni 18 settembre: Catalina rischia di mettersi nei guai

Catalina vuole affrontare l'usuraio che ha venduto la spilla di sua madre a un negoziante di antiquariato ma Martina, scoperto che sua cugina sta per mettersi nei guai, chiede a Mauro di intervenire.

Nell'episodio di lunedì Mauro aiuta la marchesina

Martina e Mauro, riescono a convincere la Lujan a lasciare che sia il cameriere a occuparsi di questa faccenda, per evitare che la marchesina corra pericoli.

Gregorio tormenta la servitù

Intanto Don Gregorio continua a tormentare Simona e Candela, cambiando improvvisamente il menu per il pranzo. Il maggiordomo butta il pasto preparato dalle cuoche e intima loro di preparare qualcos'altro.

Nel nuovo episodio Padre Camillo è smascherato

Catalina rivela al padre di aver grossi dubbi su Padre Camillo e di avere il sospetto che sia un impostore. La ragazza ha purtroppo ragione e Don Alonso e il sergente Funes lo scopriranno sulla loro pelle. Il finto sacerdote minaccerà il marchese e Conrado con una pistola.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Don Gregorio rimprovera Simona