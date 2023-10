La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Jimena è vicina al suo obiettivo e inizia i preparativi per le nozze

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa mercoledì 18 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 17 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 17 ottobre

Curro è teso con il patrigno. Mauro consola Teresa che medita sugli sbagli che cambiano la vita, ma lui non rinnega il loro rapporto concluso. Intanto Jana ristruttura l'aeroplano di Manuel perché possa scegliere se volare o meno.

Anticipazioni del 18 ottobre: Jimena inizia ad organizzare il suo matrimonio

Jimena sta per coronare il suo sogno, quello di celebrare il suo matrimonio con Manuel, a cui nelle ultime settimane ha raccontato parecchie bugie sulla loro relazione, profittando dell'amnesia del ragazzo, vittima di un incidente.

Nel prossimo episodio: Jimena decide la location delle nozze

Jimena ha deciso di optare per un matrimonio campestre, da celebrare all'interno della splendida tenuta de La Promessa. La futura sposa si mette d'accordo con Cruz e Mercedes sulla selezione e la spartizione degli invitati.