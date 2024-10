La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Cruz sconvolta dalla verità su Feliciano, Manuel rischia tutto

Domani venerdì 18 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Cruz impone il silenzio sull'identità di Feliciano. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Curro ha un attacco di panico

Petra ha confessato a Cruz che Feliciano era suo figlio, lasciando la marchesa sconvolta. Nonostante la rivelazione scioccante, Cruz non perde tempo a interrogare Pia, chiedendole se fosse a conoscenza della vera identità del ragazzo. Pia, nel tentativo di proteggere la memoria di Feliciano e risparmiare ulteriori sofferenze a Petra, mente, ma la marchesa rimane sospettosa e non le crede del tutto.

Manuel conferma a Don Alonso la sua intenzione di partecipare alla pericolosa competizione aeronautica Herzog-Staackman. La notizia preoccupa enormemente il marchese, che teme per la sicurezza del figlio e non è favorevole a questa decisione avventata. Tuttavia, Manuel sembra determinato a portare avanti il suo progetto, incurante dei timori paterni.

Vera si sta innamronado di Lope

Nel frattempo, Cruz non intende fare concessioni emotive e decide che tutti alla tenuta dovranno continuare a considerare Petra e Feliciano come fratelli, ignorando completamente la verità emersa. La marchesa impone anche una pressione crescente su Catalina e Pelayo affinché fissino al più presto una data per le nozze, non volendo ulteriori ritardi.

Tra i domestici, Lope organizza un brindisi in memoria di Feliciano, un momento di commozione condivisa che unisce il personale della tenuta nel dolore per la perdita del giovane. Cruz, contro il volere di Don Alonso, decide di informare Curro della morte di Feliciano. La notizia scatena un grave attacco di panico nel baronetto, già debilitato dalla sua malattia.

In parallelo, nuovi sviluppi si intrecciano: Vera confessa a Jana di essere attratta da Lope, gettando un'ombra sulle sue intenzioni. Catalina, invece, ha un primo incontro con Virtudes. Dopo aver letto le finte lettere della madre, Virtudes si pente e cerca di ricucire il rapporto con Simona, sperando in una riconciliazione. Infine, Salvador e Maria, pur desiderando sposarsi, sono frenati dalle difficoltà che incontrano nel rendere pubblica la loro decisione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina dimostra tutto il suo affetto per Curro standogli sempre vicino dopo l'operazione.