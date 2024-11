La promessa anticipazioni 18 novembre: Catalina annuncia il suo matrimonio con Pelayo, Curro diventa barone

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 18 novembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Lorenzo sminuisce le battaglie di Maria. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo si scusa con Don Alonso, che accetta di perdonarlo, mentre Lorenzo, tornato da una visita a Eugenia, viene informato da Margherita del ritorno improvviso di Catalina e Pelayo. Il conte sospetta una crisi tra i due, ma si impegna comunque a indagare. Don Romulo avverte Alonso dello sciopero e gli suggerisce di trovare un mediatore. Alonso accetta di negoziare, ma Cruz è determinata a farla pagare ai servitori.

Anticipazioni de La Promessa: Jana affronta Abel sull'incendio di Cordoba

Don Romulo e Maria, di fronte alla complessità delle negoziazioni con Don Lorenzo, si rendono conto di non avere l'esperienza necessaria per affrontare il conte che ha sminuito la loro battaglia. Consapevoli dell'importanza della situazione, decidono di coinvolgere i servitori, chiedendo il loro aiuto per elaborare un elenco chiaro e ben strutturato delle richieste.

Nel frattempo, un momento importante segna la vita di Curro, che riceve ufficialmente il titolo di Barone de Linaja, certificato dall'arrivo di una lettera della casa reale che gli conferisce ufficialmente l'onorificenza. Questo evento rappresenta un passo importante per lui e viene celebrato da tutti, ad eccezione di Cruz.

Ana Garcés è Jana nella soap spagnola

Jana, sempre più sospettosa di Abel, decide di affrontarlo direttamente sulla questione dell'incendio di Cordoba. Tuttavia, il dottore si mostra evasivo, cercando di evitare di fornire risposte concrete, aumentando i sospetti della cameriera e di Manuel. Il confronto viene bruscamente interrotto dall'arrivo di Catalina, che annuncia a sorpresa il suo imminente matrimonio con Pelayo. La rivelazione lascia Jana e gli altri spiazzati.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina rimprovera Manuel per quello che ha fatto con la servitù.