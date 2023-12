La Promessa anticipazioni 18 dicembre: Cruz scopre gli inganni di Elisa de Grazalema

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 18 dicembre dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 15 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 15 dicembre

Pia ha un confronto con Candela e le dice il motivo del matrimonio con Gregorio. Candela fa pace con Pia e convince i suoi colleghi a partecipare alla festa per le nozze di Pia e Gregorio. Alonso e Lorenzo parlano con Elisa che chiede cosa ha ereditato dal barone.

Anticipazioni del 18 dicembre: Il Tradimento di Elisa e la Scoperta di Cruz

Cruz fa una scioccante scoperta quando sorprende Elisa a telefonare di nascosto. Affrontandola, si rende conto che la baronessa ha mentito riguardo alla sua relazione con il barone e suo marito.

Emergono nuovi dettagli: il barone e Juan erano amici di lunga data, e durante una crociera, Elisa e Juan hanno sviluppato un'intimità segreta. Cruz è sconvolta dalla rivelazione e decide di agire.

Nella prossima puntata: Cruz vuole impugnare il testamento

Cruz, preoccupata per le implicazioni di questo tradimento, decide di sollevare la questione con Alonso e Lorenzo. La speranza è quella di impugnare il testamento per evitare che Elisa riceva parte dell'eredità.